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В офисе Зеленского прокомментировали публикацию Bild о ядерном оружии

Советник Зеленского Литвин назвал ерундой материал Bild о ядерном оружии Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин назвал публикацию немецкого таблоида Bild о том, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против России «ерундой». Его слова приводит украинский 24 канал.

Комментируя информацию, Литвин заявил, что уже давно можно спутать, где слова журналиста и военного эксперта Bild Юлиана Репке, а где «российская пропаганда». По его словам, и те, и другие «вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости». Он также назвал «ерундой» опубликованный материал о ядерном оружии Украины.

Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, писал, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях».

17 октября Зеленский в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом. По словам президента Украины, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты страны.

Ранее Украину уличили в шантаже из-за намерения создать ядерное оружие.

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