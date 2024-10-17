Украину уличили в шантаже из-за намерения создать ядерное оружие

В условиях провала Украины на поле боя слова Владимира Зеленского о возможности создать ядерное оружие могут делаться с целью шантажа. Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Издание Bild сообщило, что Украина может создать ядерное оружие в ближайшее время.

»Зеленский не оставляет ядерных амбиций. А это угроза и для России, и для всего мира. Хотя в текущей провальной ситуации для ВСУ на поле боя подобные заявления могут использоваться и для шантажа, но опять же – ядерного шантажа», — заявил Слуцкий.

17 октября Зеленский в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом. По словам президента Украины, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты страны.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Данюк прокомментировал заявление украинского лидера. По мнению эксперта, Зеленский угрожает Западу созданием собственного ядерного арсенала, в случае, если Украина не будет принята в состав Североатлантического альянса.

Ранее польский генерал рассказал о стратегическом преимуществе России.