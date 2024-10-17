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Путин назвал недостаточным число россиян, регулярно занимающихся спортом

Путин: важно, чтобы россияне могли регулярно заниматься спортом

Спорт и физкультура в России должны стать общедоступными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, вводя в строй по видеосвязи спортивные объекты. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Важно, чтобы россияне могли регулярно заниматься спортом, от этого зависит будущее и суверенитет страны», — сказал он.

Глава российского государства отметил, что 56,8% россиян систематически занимаются спортом, но этого, по мнению президента, мало. Путин отметил, что ежегодно в стране будет строиться не менее 350 спортивных объектов, на эти цели в ближайшие шесть лет выделят 65 млрд руб.

17 октября Владимир Путин прилетел в Уфу, в аэропорту его встретил глава региона Радий Хабиров. Президент примет участие в пленарном заседании спортивного форума «Спорт — комплексный взгляд в будущее», а также проведет в Уфе заседание по развитию физкультуры и спорта.

Последний раз в Уфу Путин приезжал в Башкирию в 2023 году. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Ранее Путин внес изменения в Совет по развитию спорта.

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