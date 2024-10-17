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В Кремле заявили, что Россия может наладить диалог с Германией

Песков: Россия и Германия в будущем могут наладить диалог о ситуации на Украине

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Михаил Метцель/РИА Новости

Россия и ФРГ могут в будущем теоретически наладить предметный диалог по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает Life.ru.

Так Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта.

«Теоретически, да», — заявил Песков.

17 октября ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на готовность Шольца к переговорам с Путиным. «Было ли это из-за горящих танков Leopard или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда», — написал Боуз.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии писала, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером.

Ранее NYT рассказала, как Украина подорвала рейтинги Шольца.

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