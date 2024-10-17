Зеленский раскрыл план действий, если его «план победы» не поддержат

Украина продолжит сражаться, даже если союзные страны не поддержат «план победы». Об этом заявил Владимир Зеленский в Брюсселе после встречи лидеров ЕС, передает Reuters.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев продолжит сражаться против России, даже если западные союзники республики откажутся поддерживать его «план победы».

До этого Владимир Зеленский отказался отвечать на критику «плана победы» во время своей поездки в Брюссель на специальное заседание Европейского совета. Президент Украины отметил, что его страна «уже и так делает многое», поэтому теперь очередь за союзниками. По его мнению, преимущество «плана» состоит в том, что он «не зависит от воли Москвы».

Затем Зеленский выступил на заседании Европейского совета, где представил свой «план победы» лидерам стран ЕС.

«План победы» содержит в себе пять пунктов и три секретных положения. Также документ предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

Ранее премьер Дании похвалила «план победы» Зеленского и назвала Россию врагом Европы.