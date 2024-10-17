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В парламенте Грузии обвинили ЕС во вмешательстве в выборы в стране

Грузинский депутат Бочоришвили: ЕС вмешивается в грузинские выборы

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netgazeti.ge

Власти Грузии расценивают заявления политиков в ЕС о выборах и в целом о ситуации в стране как вмешательство в избирательный процесс. Об этом заявил глава комитета парламента Грузии по европейской интеграции Мака Бочоришвили, передает «Интерфакс».

«Это ненормальная ситуация, когда политики и лидеры других стран так много говорят, кто должен быть у власти в Грузии. Недавно в Литве прошли выборы, но из Грузии не было заявлений политиков, кто должен быть во власти в Литве», — подчеркнула она.

До этого агентство Reuters сообщало, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) собираются предупредить Грузию о том, что правительство республики ставит под угрозу путь страны в политическое объединение.

В материале отмечалось, что Тбилиси получил статус кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года, однако риторика и действия правящей партии «Грузинская мечта» вызывает беспокойство в европейских столицах.

Ранее премьер Грузии назвал пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) опасной для общества.

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