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Премьер Грузии назвал пропаганду ЛГБТ опасной для общества

Премьер Грузии Кобахидзе назвал пропаганду ЛГБТ опасной для общества

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) неприемлемой и опасной для общества. Его слова приводит РИА Новости.

«Пропаганда ЛГБТ несет в себе риски для общества, все это мы можем увидеть на примере конкретных стран. Поэтому важно противодействовать пропаганде ЛГБТ», — заявил политик.

При этом подчеркивается, что права каждого человека должны быть защищены.

«Когда оппозиция не поддерживает законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой, это означает, что оппозиция поддерживает ЛГБТ-пропаганду, что для нас категорически неприемлемо», — высказался Кобахидзе.

27 июня парламент Грузии одобрил законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.

Законопроект предусматривает установление запрета на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, а также на усыновление детей гомосексуальными парами. Также нормативный акт предполагает введение запрета на хирургические операции по смене пола и уголовное наказание за такие деяния в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет. Пропаганда ЛГБТ в учебных заведениях будет караться для физических лиц штрафом в размере 1,5 тысяч лари, а для юридических — четыре тысячи лари.

Кроме того, запрет распространяется на демонстрацию интимных однополых сцен по телевидению, распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола либо гомосексуальных отношениях и демонстрации, направленные на популяризацию темы ЛГБТ.

Ранее грузинский оппозиционер Вашадзе назвал премьера Кобахидзе «человеком-аутистом».

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