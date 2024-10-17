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Зеленский не смог ответить на вопрос о «плане победы»

Зеленский не ответил на вопрос, что Киев должен делать, реализуя план победы

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о действиях конкретно Украины в рамках так называемого «плана победы» Киева. Слова Зеленского приводит РИА Новости.

Президента Украины перед выступлением на заседании Европейского совета спросили, что Киев намерен предпринять в ходе реализации «плана победы», поскольку критики идей Зеленского отмечают, что в плане говорится лишь о действиях союзников Киева для помощи Украине.

«Мы сделали его (план победы. – Прим. редд.) не для критиков... Наш план — усилить Украину», — отметил он.

После еще одного вопроса, о том действиях Украины в рамках так называемого «плана победы», украинский лидер обратил внимание журналистом на то, что Киев уже делает «тяжелую работу».

До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в «плане победы» нет пунктов о возвращении Украиной территорий военным путем.

Ранее ирландский журналист посчитал нереалистичным «план победы» Зеленского.

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