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Ирландский журналист посчитал нереалистичным «план победы» Зеленского

Ирландский журналист Боуз: «план победы» Зеленского оторван от реальности

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Так называемый «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским, оторван от реальности и обречен на провал. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Он обратил внимание, что в документе есть пункты о вступлении Украины в НАТО и нанесении поражения РФ в ходе вооруженного конфликта. По мнению автора поста, этого никогда не произойдет.

«Зеленский знает это. НАТО знает это», — добавил Боуз.

В то же время журналист выразил уверенность, что поражение Украины в противостоянии с РФ является неизбежным.

16 октября Зеленский выступил на заседании Верховной рады Украины, где впервые публично представил свой «план победы». Как рассказал глава государства, документ состоит всего из пяти пунктов.

Первый пункт включает в себя членство Украины в НАТО, второй — снятие ограничений на удары по РФ с использованием западного оружия. Третий и четвертый пункты касаются размещения на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей и усиления санкций против РФ. Пятый пункт, в свою очередь, предполагает участие украинских военных в укреплении обороны НАТО и Европы.

Ранее «план победы» Зеленского описали фразой «в гостях у сказки».

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