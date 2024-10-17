Украине предрекли сокращение поддержки после представления плана Зеленского

После того, как украинский лидер Владимир Зеленский представил свой «план победы», западные страны снизят финансовую поддержку Украины. Для них список требований, который включает в себя сбитие западным оружием российских самолетов, абсолютно неприемлем, поэтому последствия таких запросов не заставят себя ждать, объяснил RT политолог Евгений Михайлов.

Эксперт напомнил, что план включает в себя вхождение Украины в НАТО, поставку ПВО, дальнобойного оружия и так далее. Причем Зеленский практически поставил ультиматум Западу, установив сроки реализации плана в три месяца.

«Это вызвало большое возмущение, и мы видим отзывы со стороны как западных СМИ, так и западных политиков, которые в один голос утверждают, что в НАТО никто не собирается принимать Украину», — напомнил Михайлов.

Все это связано еще и с предупреждением президента России Владимира Путина, что подобные меры помощи Украине будут иметь последствия, в том числе речь идет об изменении ядерной доктрины, считает политолог. Все это предполагает, что если Запад будет открыто поддерживать Украину, то Россия пойдет на соответствующий этому ответ.

В конечном итоге страны, которые снабжали Украину средствами и оружием, будут снижать поддержку, считает Михайлов. Уже наблюдается, что Германия, Франция притормаживают выделение помощи Киеву, отметил он.

«Все это говорит о том, что Запад устал. Запад начал всё больше склонять Зеленского к миру», — заключил эксперт.

Напомним, накануне Зеленский впервые публично представил свой «план победы», который состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были раскрыты возможные данные в скрытых пунктах «плана победы» Зеленского.