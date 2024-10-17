США и Украина ведут активный диалог по «плану победы» Зеленского

Соединенные Штаты и Украина ведут активные дискуссии по поводу «плана победы» Владимира Зеленского, а его пункт, касательно военной помощи Киеву, уже реализуется. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома подчеркнул, что сейчас «ведется активный диалог» по различным элементам плана победы между Киевом и Вашингтоном. Он отметил, что Владимир Зеленский уже обсуждал «план победы» с Джо Байденом во время своего визита в США.

«Определённые элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана», — заявил американский чиновник.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее президент Литвы не увидел ничего нового в «плане победы» Зеленского.