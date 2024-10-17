Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и Украина ведут активный диалог по «плану победы» Зеленского

Белый дом: США и Украина ведут дискуссии по поводу «плана победы» Зеленского

close
Depositphotos

Соединенные Штаты и Украина ведут активные дискуссии по поводу «плана победы» Владимира Зеленского, а его пункт, касательно военной помощи Киеву, уже реализуется. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома подчеркнул, что сейчас «ведется активный диалог» по различным элементам плана победы между Киевом и Вашингтоном. Он отметил, что Владимир Зеленский уже обсуждал «план победы» с Джо Байденом во время своего визита в США.

«Определённые элементы мы уже выполняем, в том числе в плане предоставления дополнительного военного потенциала, что также является частью плана», — заявил американский чиновник.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее президент Литвы не увидел ничего нового в «плане победы» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами