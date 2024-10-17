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Президент Литвы не увидел ничего нового в «плане победы» Зеленского

Президент Литвы Науседа: «план победы» Зеленского состоит из старых пунктов

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не увидел ничего нового в «плане победы» Владимира Зеленского, поскольку он состоит из пунктов, которые страны ЕС и НАТО уже длительное время колеблются реализовывать. Его слова приводит «Европейская правда».

«Вы знаете, если я посмотрю на этот план, то увижу меры, решения, которые мы не смогли реализовать в последние месяцы, а то и годы», — сказал Науседа.

Он напомнил, что страны НАТО не смогли достичь консенсуса по членству Киева в военном блоке. Кроме того, союзники Украины не приняли решения по ударам ВСУ вглубь России. По другим пунктам «плана победы» у ЕС и НАТО также нет единого мнения, отметил президент Литвы.

«Итак, ничего нового в этом плане нет, и я не вижу каких-либо серьезных вопросов, вынесенных на стол переговоров. Речь идет только о нашей готовности и обязательствах поддерживать Украину», — указал Науседа.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее Зеленский посетовал, что все чаще слышит заявления о переговорах от союзников.

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