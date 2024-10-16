Зеленский посетовал, что все чаще слышит заявления о переговорах от союзников

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что в непубличных коммуникациях с союзниками Киева от них все чаще звучит слово «переговоры» и все реже – «справедливость». Об этом он заявил во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде, трансляция велась в одной из соцсетей политика.

«Мы слышим от партнеров слово «переговоры» и гораздо реже звучит слово «справедливость». Украина открыта к дипломатии, но к честной», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что «украинцы заслуживают достойного мира, и план победы проложит путь к этому».

Накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта. Валтонен призвала к увеличению помощи Киеву. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины.

«Довольно многие хотели бы думать, особенно с учетом ожидания войны на Ближнем Востоке, что было бы здорово, если бы мы нашли ответ на эту войну [конфликт Москвы и Киева]», — заявила Валтонен.

Ранее Зеленский раскрыл срок завершения конфликта в случае поддержки его «плана победы».