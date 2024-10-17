Шольц рассказал, как «план победы» Зеленского повлиял на стратегию ФРГ по Украине

В позиции ФРГ по Украине никаких изменений не произошло после того, как украинский лидер Владимир Зеленский представил свой так называемый «план победы». Об этом по прибытии на саммит ЕС заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Вы знаете позицию Германии по вопросам, которые тут затронуты. В ней ничего и не изменится», — подчеркнул он.

По словам Шольца, Берлин сосредоточен на дальнейшем выделении необходимых средств Украине.

До этого Шольц выразил недовольство местными СМИ за подход к освещению конфликта на Украине. Он заявил, что вопрос поддержки Украины «долгое время не задавался в интервью, и он почти не освещался в газетах, на телевидении и радио», вместо этого СМИ регулярно интересовались поставками конкретных видов оружия, в том числе Taurus.

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.