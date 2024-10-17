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В США заявили о ненависти американцев к своему правительству из-за Украины

Конгрессвумен Грин: жители США ненавидят свое правительство из-за Украины

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John Bazemore/AP

Американцы ненавидят свое правительство из-за помощи Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Вот почему американский народ так ненавидит правительство. Американцы с трудом могут получить жалкие 750 долларов после урагана… а этот глобалист… предоставляет Украине еще один чек на 425 миллионов долларов», — подчеркнула она.

16 октября Соединенные Штаты объявили о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $425 млн. В новый пакет помощи вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса земля-воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс стремится к объему военной помощи Украине в размере €40 млрд. Он отметил, что за первую половину 2024 года страны НАТО отправили военную помощь Украине объемом €20,9 млрд.

Ранее в США заявили, что Китай положил палец на чашу весов украинского конфликта.

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