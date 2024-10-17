Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Politico предрекла кризис в отношениях США и Европы из-за Украины

Politico: победа Трампа вызовет кризис в отношениях США и Европы из-за Украины

close
Alex Brandon/AP

Возможная победа кандидата на пост президента США Дональда Трампа быстро приведет к кризису в отношениях Соединенных Штатов и Европы из-за Украины. Об этом сообщает Politico.

«Победа Трампа (на выборах в США. – Прим. ред.) быстро приведет к кризису в отношениях США и Европы (из-за Украины. – Прим. ред.)», – говорится в сообщении издания.

Как пишет Politico, Трамп скептически относится к поддержке Украины и дальнейшему предоставлению ей военной помощи.

До этого член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Война» со ссылкой на слова советника Трампа Кита Келлога писал, что Украина не входила в список реальных проблем Соединенных Штатов во время президентского срока Дональда Трампа.

Ранее украинский депутат раскрыл, как Зеленский хотел навредить Трампу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами