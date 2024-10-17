Politico предрекла кризис в отношениях США и Европы из-за Украины

Возможная победа кандидата на пост президента США Дональда Трампа быстро приведет к кризису в отношениях Соединенных Штатов и Европы из-за Украины. Об этом сообщает Politico.

«Победа Трампа (на выборах в США. – Прим. ред.) быстро приведет к кризису в отношениях США и Европы (из-за Украины. – Прим. ред.)», – говорится в сообщении издания.

Как пишет Politico, Трамп скептически относится к поддержке Украины и дальнейшему предоставлению ей военной помощи.

До этого член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд в своей книге «Война» со ссылкой на слова советника Трампа Кита Келлога писал, что Украина не входила в список реальных проблем Соединенных Штатов во время президентского срока Дональда Трампа.

Ранее украинский депутат раскрыл, как Зеленский хотел навредить Трампу.