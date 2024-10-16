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В МИД РФ рассказали о ряде двусторонних встреч Лаврова в Стамбуле

Захарова: Лавров проведет ряд двусторонних встреч в Стамбуле

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч на полях заседания в Стамбуле платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран). Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует ТАСС.

По словам Захаровой, темой встреч станет обстановка на Южном Кавказе.

«На полях мероприятия у главы российского внешнеполитического ведомства состоятся также двусторонние встречи», — отметила Захарова.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна должна учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье.

Глава армянского правительства, представляя на семинаре правящей партии «Гражданский договор» региональный транспортный проект Еревана «Перекресток мира», подчеркнул, что у России может быть обеспокоенность по поводу проекта, поскольку транзитные пути имеют существенное экономическое и политическое значение.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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