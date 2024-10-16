Депутат Госдумы ответил на обвинения Кадырова в попытке покушения

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев отверг обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в попытке покушения. Об этом сообщило ингушское издание «Фортанга».

«Свидетель тому Всевышний Аллах. Я не имею к этому отношения и никогда не имел», — сказал Барахоев во время осмотра строящейся мечети в Малгобеке.

9 октября Кадыров обвинил сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в подготовке покушения на него из-за конфликта вокруг Wildberries. По словам чеченского лидера, парламентарии якобы планировали «заказать» его из-за обычной «бизнес-ситуации». Кадыров заявил, что объявляет им кровную месть, если они не докажут свою невиновность. Курбанов впоследствии заявил, что никогда не участвовал в подготовке покушения на Кадырова.

12 октября глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку Керимову «в трудную минуту».

Ранее власти Ингушетии назвали провокацией призывы брить чеченцев за слова Кадырова.