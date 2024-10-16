Рада не покажет выступление Зеленского с «планом победы» в прямом эфире

Украинцы не смогут увидеть выступление своего президента Владимира Зеленского в Верховной раде, когда он будет презентовать «план победы». Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат Рады Ирина Геращенко.

«Сегодня президент Зеленский должен в парламенте обнародовать свой план. <...> Насколько я понимаю, трансляции в прямом эфире не будет по соображениям безопасности», — заявила парламентарий.

14 октября «Страна.ua» сообщало, что внеочередное заседание Верховной рады с участием Зеленского может пройти 16 октября. По словам источника, близкого к руководству фракции «Слуга народа», в среду глава Украины презентует «план победы».

Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что Зеленский 16 октября выступит в Раде. При этом отмечалось, что «план» будет представлен не полностью.

17 октября президент Украины представит «план победы» в Европейском совете.

Ранее в Госдуме оценили вероятность поддержки США одного из пунктов «плана» Зеленского.