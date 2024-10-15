Украинский лидер Владимир Зеленский «будет умолять», чтобы его пустили на встречу с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в ФРГ. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

«Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться», — отметил он.

По словам Соскина, становится все более очевидным снижение интереса к украинскому лидеру со стороны западных политиков.

До этого Fox News сообщал, что Российской Федерации понадобится как минимум еще один год, чтобы победить в конфликте на Украине «или заставить Киев отказаться от борьбы».

По мнению автора материала, после первых месяцев спецоперации Россия перевела конфликт в фазу длительного противостояния, а Владимир Путин подготовил страну к победе.

Ранее Трамп назвал Байдена неспособным урегулировать конфликт на Украине.