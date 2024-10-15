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Трамп назвал Байдена неспособным урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил о неспособности Байдена урегулировать украинский конфликт

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Reuters

Глава Белого дома Джо Байден не в состоянии урегулировать украинский конфликт, заявил экс-президент США, кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, выступившего перед сторонниками в штате Пенсильвания, Байден не предпринял никаких мер для прекращения конфликта. В частности, он более года не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным. Байден вообще ничего не знает о конфликте.

Трамп выразил уверенность, что сможет завершить конфликт на Украине сразу после своего избрания президентом США, еще до того, как займет Белый дом.

Экс-президент подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с главами России и Украины и рассчитывает на решение проблемы с помощью переговоров.

11 октября находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться такой ситуации на фронте и таких решений от союзников Киева, чтобы урегулирование украинского конфликта стало невозможным даже с вероятным приходом к власти Трампа.

Ранее Борис Джонсон согласился с тем, что Трамп мог бы предотвратить украинский конфликт.

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