Посольство РФ в Норвегии продолжает вести диалог о дипсоставе

Посольство России в Норвегии продолжает вести диалог с властями о дипломатическом составе миссии в Осло. Об этом сообщает РИА Новости.

Там отметили, что в результате диалога с МИД Норвегии посольству удалось сохранить больше дипломатов по сравнению с первоначальными требованиями.

«Этот диалог продолжается, и мы надеемся в конечном итоге нивелировать те трудности, которые возникли в работе посольства в Осло и генеральных консульств в Киркенесе и Баренцбурге», — отметили в российской дипмиссии.

14 октября российское посольство в Норвегии сообщило, что к 17 октября сократит дипломатический состав по требованию Осло. В составе консульского отдела останутся всего два дипломата. Представитель норвежского министерства иностранных дел Рагнхильд Халанн Сименстад заявила, что российские дипломаты не будут высланы из Норвегии.

Ранее стало известно о намерении Норвегии построить забор на границе с Россией.