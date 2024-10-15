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Камала Харрис отказалась давать интервью агентству Bloomberg

Главред Bloomberg Миклтуэйт заявил, что Харрис отказалась от интервью агентству

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис отказалась давать интервью агентству Bloomberg, посвященное экономическим вопросам, при этом ее оппонент Дональд Трамп пришел. Об этом заявил главный редактор агентства Джон Миклтуэйт перед началом интервью с Трампом.

«Экономический клуб Чикаго и Bloomberg вместе пригласили вице-президента Харрис для похожего интервью о ее экономических планах, в котором она отказала», — подчеркнул он.

До этого американский миллиардер и владелец еженедельника Time Марк Бениофф пожаловался на отказ Харрис из-за отказа дать журналу интервью. По его словам, многочисленные запросы и просьбы Time об интервью с Камалой Харрис были отклонены, в отличие от интервью с любыми другими кандидатами в президенты.

В преддверии выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, Харрис дала интервью CBS News, в котором рассказала о своем отношении к конфликту на Украине, конкуренции с КНР и противостоянии с Ираном.

Ранее в конгрессе США сочли оскорбительным для американских женщин интервью Харрис.

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Выборы в США — 2024
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