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В Совфеде заявили, что киевский режим подошел к бесславному концу

Сенатор Карасин: нынешний режим в Киеве вплотную подошел к бесславному концу

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Само развитие международно-политической ситуации в мире и его движение к многополярности приблизило бесславный конец киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сама жизнь пододвинула нынешний режим в Киеве вплотную к бесславному концу», - подчеркнул он.

Как отметил сенатор, метания Зеленского в поиске миллиардов помощи и нового оружия от Запада «выглядят злобным контрастом» на фоне движения мира к многополярности.

По словам Карасина, мировое сообщество начало стремиться к самостоятельности и решении проблем развития на основе свободы и равноправия. В этой связи возрос интерес к БРИКС, а также другим международным форматам.

3 октября сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Ранее в Кремле рассказали о преимуществах БРИКС.

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