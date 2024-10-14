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В Кремле рассказали о преимуществах БРИКС

Песков: предложений на счет изменения названия БРИКС не поступало

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание многих государств присоединиться к объединению БРИКС.

По его словам, БРИКС является весьма привлекательным объединением для целого ряда стран.

«Вы знаете, что до сих пор на западе были такие замкнутые клубы, это G7, которая всегда была закрыта даже для тех стран, которые уже набрали сил — имеется в виду и Китай и Индия», — отметил он.

По словам Пескова, БРИКС гораздо более демократичное объединение, которое именно предлагает «абсолютно равноправное взаимоуважительное взаимодействие».

«Этим оно более привлекательное, тем более в нынешней ситуации, когда все больше стран склоняются к необходимости в выстраивании отношений по-новому», — отметил Песков.

Также он прокомментировал возможность изменения названия объединения.

«По названию это, конечно, вопрос, который требует консенсусного решения стран членов, но до сих пор каких-то предложений на этот счет не было и было понимание до сих пор, что название должно остаться», — сказал Песков.

Сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября. Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф. Также сообщалось, что Белоруссия имеет все шансы вступить в БРИКС в скором времени.

Ранее стало известно о сомнениях в БРИКС по поводу членства Турции в организации.

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