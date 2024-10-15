Премьера Грузии оскорбило сравнение его страны с Молдавией

Сравнения Грузии с Молдавией оскорбительные для Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия».

«Что касается сравнения Грузии с Молдовой, это абсолютно оскорбительно», - подчеркнул он, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, похвалившего Молдавию и заявившего об авторитаризме в Грузии.

Кобахидзе в этой связи напомнил, что в Молдавии запретили оппозиционные партии и СМИ. В этой стране, по мнению главы грузинского кабмина, нет плюрализма.

В сентябре Европейский союз пересмотрел планы финансирования Грузии из-за принятия в стране закона об иностранных агентах, а также планах борьбы против ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.