Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Процесс интеграции Грузии в Европейский союз (ЕС) приостановлен. Об этом сообщает посол ЕС в стране Павел Герчинский, передает RT.

По его словам, намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров ЕС. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад, добавил дипломат.

«Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в ЕС. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в ЕС приостановлено», — заявил он.

До этого Герчинский сообщил, что Европейский союз заморозил выделенные для министерства обороны Грузии €30 млн из-за закона об иностранных агентах.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.