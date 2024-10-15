Украина теряет территории, а ВСУ несут значительные потери в личном составе. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис YouTube – каналу Deep/Dive.

«Мы постоянно видим, что все больше украинских военных лишаются жизни, они теряют территории», — подчеркнул он.

По словам американского военного, Украина терпит поражения как на поле боя, так и в сфере политики.

До этого сообщалось, что вооруженные силы РФ давят украинские войска на Сватовско-Купянском направлении, не давая им провести ротацию. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, российские военные держат под огневым контролем дорогу в районе Кругляковки, а также территорию, расположенную севернее реки Оскол.

Ранее командование ВСУ перебросило в Харьковскую область неподготовленных мобилизованных солдат.