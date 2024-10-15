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Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область неподготовленных мобилизованных солдат

Марочко: Киев перебросил под Купянск неподготовленных мобилизованных солдат

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Reuters

Украинское командование из-за потерь под Купянском Харьковской области перебросило туда взвод неподготовленных мобилизованных солдат. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в район села Кучеровка прибыло военнослужащих числом в взвод, они должны восполнить потери одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующегося в районе Петропавловки. Все эти солдаты не проходили должную военную подготовку, большинство их них даже не служили в вооруженных силах, рассказал Марочко.

Эксперт добавил, что на момент прибытия на линию боевого соприкосновения большая часть мобилизованных бойцов ВСУ не были обеспечены вещевым имуществом и не встали на продовольственное довольствие.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение военнослужащим и технике семи бригад ВСУ в Харьковской области. Противник потерял до 490 военнослужащих.

Ранее генштаб ВСУ назвал самые горячие направления на линии фронта.

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