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Путин и глава «Росатома» обсудили гособоронзаказ

Путин провел встречу с главой «Росатома» Лихачевым

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обсудили выполнение госкорпорацией гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Владимирович, наше главное служение — гособоронзаказ», — сказал Лихачев.

Он добавил, что ядерный оружейный комплекс является поставщиком суверенных технологий в другие сферы, что позволяет «Росатому» выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции.

«Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», — отметил Лихачев.

Также генеральный директор «Росатома» рассказал президенту России, что российской госкорпорации «доставалось» от белорусского президента Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце в Гродненской области. При этом он отметил, что когда в ноябре «Росатом» сдавал второй энергоблок в эксплуатацию, Лукашенко сказал: «не хочу вас отпускать».

Ранее Путин высказался за ускорение работы «оборонки» России.

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