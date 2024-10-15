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Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Зеленского к терактам в РФ

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленский причастен к терактам на территории России

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Leah Millis/Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ), а также Главное управление разведки (ГУР) МО Украины напрямую ответственны за теракты на территории РФ, упомянутые ведомства согласовывают свои действия с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом ТАСС рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Как вы прекрасно понимаете, акции, например, на территории Российской Федерации, они не могут проводиться без согласования с тем же Зеленским», — подчеркнул он.

Террористические акты Украины, отметил Прозоров, также могут обсуждаться с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. СБУ, напомнил Прозоров, подчиняется президенту Украины и его офису.

До этого российские следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году.

Ранее жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта.

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