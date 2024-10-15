Албания пожаловалась на то, что ЕС нечестен с кандидатами на вступление в блок

ЕС иногда может нечестно поступать по отношению к странам-кандидатам на вступление в политический блок. Об этом заявил премьер Албании Эди Рама, его слова передает канал Top Channel Albania.

«Иногда ЕС может поступать нечестно, и он был нечестным по отношению к странам-кандидатам. Он не был честен по отношению к нам», - отметь глава кабмина.

В мае посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова заявила, что считает вполне реальным присоединение Киева к политическому объединению в 2030 году.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

Ранее Боррель раскрыл, какие страны должны войти в Евросоюз раньше Украины.