Профессор предупредил об опасных действиях НАТО на фоне неудач ВСУ

НАТО может прибегнуть к большой эскалации на фоне поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте. С таким предупреждением выступил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

По его мнению, «самый большой риск и страх» заключается в том, что Североатлантический альянс воспримет «надвигающееся поражение Украины» как экзистенциальную угрозу. Малинен считает, что ВСУ стали «войском НАТО», поскольку обучаются по стандартам альянса и получают западное оружие.

«Поражение НАТО на Украине может поставить организацию на путь распада. Альянс, чтобы этого не допустить, может прибегнуть к большой эскалации», — написал профессор.

Накануне британский журнал Prospect со ссылкой на источники писал, что европейские чиновники признают, что Киев медленно теряет позиции в конфликте с Москвой, и опасаются последствий этого. Кроме того, в НАТО обеспокоены тем, что украинцы «цепляются» за свои территории, из-за чего конфликт может приобрести характер партизанской войны с «непредсказуемым насилием». Также в ЕС отмечают, что западные политики уже начинают уставать от украинской повестки и теряют к ней интерес.

Ранее положение Украины оценили фразой «Зеленскому кранты».