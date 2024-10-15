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В Совфеде оценили отказ стран Персидского залива поддержать «проукраинские обязательства»

Пушков: Запад бьется головой в закрытые двери, настраивая арабский мир против РФ

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РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что арабский мир не хочет следовать за Евросоюзом в политике против России, а Запад бьется головой в закрытые двери, пытаясь настроить ряд государств против Москвы. Так он в своем Telegram-канале он прокомментировал материал Politico о том, что ЕС не удалось убедить страны Персидского залива взять «проукраинские обязательства».

«Даже странно видеть, как раз за разом западные дипломаты бьются головой о закрытые в этом смысле двери — закрытые от Пекина до Эр-Рияда», — написал парламентарий, объяснив это тремя факторами.

По его словам, Запад сосредоточен на своем угасающем лидерстве и не осознает логику развития современного мира. Кроме того, союзники Киева переоценивают свои возможности влиять на незападные страны, особенно учитывая снижение влияния ЕС на мировую арену.

Сенатор также отметил, что Запад не в полной мере осознает глобальную привлекательность России как партнера для стран Глобального Юга в процессе политической и экономической трансформации мировой системы в соответствии с их интересами.

До этого Politico писал, что Европейскому союзу не удается убедить арабские страны Персидского залива взять на себя ряд проукраинских обязательств незадолго до первого саммита политического объединения и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который состоится в Брюсселе.

Ранее на Западе сделали неожиданное признание о конфликте на Украине.

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