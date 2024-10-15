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В Госдуме отреагировали на призыв генерала ВСУ прекратить конфликт

Депутат Чепа: слова генерала ВСУ прекратить конфликт звучат как трезвая оценка

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Слова руководителя Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о возможности остановки боевых действий на Украине из-за переоценки Киевом своих сил связаны с осложнением ситуации на фронте для украинской армии, такое заявление является трезвым подходом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«То, что реалистичные, трезвые оценки ситуации пытаются довести до общественности, во многом пресекается. Об этом надо было говорить давно, и ситуация осложняется с каждым днем», — отметил он.

По словам депутата, сегодня ВСУ несут потери на всех фронтах из-за стратегических просчетов и политических ошибок властей Украины. К примеру, вторжение в Курскую область отвлекло большие силы ВСУ от Донбасса.

До этого Романенко говорил, что Украине следует переоценить ситуацию на фронте и попробовать добиться приостановления боевых действий. По его мнению, Киев переоценил свои возможности и слишком понадеялся на помощь западных стран, однако поддержка оказалась недостаточной, а самостоятельно Украина решить свои проблемы не способна.

Ранее американский телеканал назвал сроки победы России на Украине.

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