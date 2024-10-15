В Госдуме рассказали, как Зеленский пугает Запад с помощью КНДР

Украинский лидер Владимир Зеленский, заявляя о вовлеченности в конфликт КНДР, создает тем самым очередную «страшилку» для Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Зеленский продолжает плодить оголтелые и огульные заявления, выдавая свои домыслы за реальные факты, тем самым создавая очередную страшилку для западных стран», - подчеркнул он.

Шеремет отметил, что целью соответствующих заявлений Зеленского является получение дополнительного оружия и денег от западных стран.

Если и говорить о включении третьей стороны в украинский конфликт, то речь в первую очередь идет о Североатлантическом альянсе.

14 октября Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего Украины. По словам Зеленского, там обсуждали фактическое включение в конфликт КНДР и отношения России «с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание конфликта».

12 октября в КНДР заявили, что Россия победит в борьбе за создание многополярного мира. Глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи подчеркнула, что позиция Пхеньяна заключается в том, чтобы «быть солидарными с РФ во всех сферах» и обратила внимание на то, что отношения КНДР и РФ переживают «новый период расцвета».

Ранее сообщалось, что Япония обеспокоена развитием отношений России и Северной Кореи.