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Япония обеспокоена развитием отношений России и Северной Кореи

Глава МИД Японии Камикава выразила обеспокоенность связями РФ и КНДР

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Julia Nikhinson/Reuters

Глава МИД Японии Ёко Камикава, претендующая на пост премьер-министра страны, выразила обеспокоенность развитием отношений России и Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление об этом она сделала в ходе прошедших дебатов с другими претендентами на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии, который возглавит правительство.

По ее словам, «углубление связей в области безопасности между Северной Кореей и Россией» представляет серьезную проблему «в том числе в разрезе происходящего на Украине». Помимо этого, она раскритиковала ракетные запуски КНДР над Японским морем, заявив, что они несут прямую угрозу безопасности в регионе.

13 сентября стало известно о визите секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Пхеньян, где он провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Совбезе уточнили, что на переговорах состоялся предметный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки. В ведомстве подчеркнули, что дискуссии прошли в доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей, достигнутых в ходе июньского государственного визита президента Владимира Путина в Пхеньян.

Ранее Ким Чен Ын пожелал народу России победы и процветания, счастья и благополучия.

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