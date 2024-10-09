В ЕС возмутились тем, что россиян пускают в Венгрию без проверок

Политика Венгрии, которая впускает россиян без «проверок безопасности», создает риски для ЕС. Об этом в рамках дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Если говорить о том, кому разрешать приезжать в ЕС: как так могло случиться, что правительство Венгрии приглашает российских граждан в наш союз без дополнительных проверок безопасности?», - подчеркнула она.

По мнению главы Еврокомиссии, такая политика Будапешта создает риски не только для самой Венгрии, но и для всего Евросоюза.

9 июля венгерское правительство опубликовало перечень стран, граждане которых могут претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. В число этих стран вошли Россия и Белоруссия.

В августе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что упрощенное получение рабочих виз россиянами и белорусами не угрожает безопасности Шенгена. По его словам, все заявления об обратном, которые делали его коллеги из Северной Европы и Балтии, являются чистой ложью.

Ранее в ЕК оценили возможность упрощения получения рабочих виз для россиян.