Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Италия работает над кредитом для Украины за счет активов РФ

Премьер Мелони: Италия работает над кредитом для Украины за счет активов РФ

close
Yara Nardi/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим работает над реализацией соглашения о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться за счет замороженных активов России. Об этом пишет Reuters.

Как напоминает агентство, в июне во время ежегодного саммита страны G7 договорились о предоставлении Украине кредита, который будут гасить за счет замороженных активов РФ.

Мелони заверила, что работа по реализации этого соглашения продолжается.

«Мы продолжим работать над реализацией соглашения о кредите [Украине], обеспеченного процентами, начисленными на российские активы, которые заморожены в Европе, что является важным результатом председательства Италии в G7», — сказала премьер Италии.

О том, что Евросоюз приступил к согласованию предложения Еврокомиссии о кредите Украине на €35 млрд, стало известно в сентябре. Инициатива предусматривает увеличение срока заморозки российских активов с 6 до 36 месяцев для гарантий погашения кредита, что требует единогласия в Совете ЕС.

Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

Ранее на Украине посчитали экономические потери от СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами