Италия работает над кредитом для Украины за счет активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим работает над реализацией соглашения о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться за счет замороженных активов России. Об этом пишет Reuters.

Как напоминает агентство, в июне во время ежегодного саммита страны G7 договорились о предоставлении Украине кредита, который будут гасить за счет замороженных активов РФ.

Мелони заверила, что работа по реализации этого соглашения продолжается.

«Мы продолжим работать над реализацией соглашения о кредите [Украине], обеспеченного процентами, начисленными на российские активы, которые заморожены в Европе, что является важным результатом председательства Италии в G7», — сказала премьер Италии.

О том, что Евросоюз приступил к согласованию предложения Еврокомиссии о кредите Украине на €35 млрд, стало известно в сентябре. Инициатива предусматривает увеличение срока заморозки российских активов с 6 до 36 месяцев для гарантий погашения кредита, что требует единогласия в Совете ЕС.

Этот заем входит в более обширный проект стран G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

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