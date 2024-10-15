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Израиль согласовал удар по Ирану

Kan: Нетаньяху и глава МО Галлант согласовали удар Израиля по Ирану

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Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава военного ведомства Йоав Галант согласовали «способ и время атаки» по Ирану и ждут одобрения со стороны кабинета министров еврейского государства. Об этом сообщает телеканал Kan.

В материале отмечается, что «были достигнуты полные договоренности относительно курса действий против Ирана». Речь идет в том числе о сроке и силе ответного удара, говорится в тексте. «Однако для проведения операции все еще требуется окончательное одобрение кабинета министров», — подчеркнули в сообщении.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

1 октября Иран во второй раз в истории атаковал Израиль баллистическими ракетами. Всего их было выпущено около 180, большую часть удалось перехватить. Причиной обстрела стало уничтожение Израилем объектов палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна готовится нанести по Ирану неожиданный удар. Как он сказал, ответный обстрел будет «предельно точным» и разрушительным.

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