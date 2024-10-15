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На Байдена возложили ответственность за «ужасы» в секторе Газа

Сенатор Окасио-Кортес раскритиковала Байдена и призвала не давать оружие Израилю

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Craig Hudson/Reuters

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес подвергла критике администрацию президента США Джо Байдена за поставки оружия Израилю, обвинив главу государства в том, что он не справился с «необузданным» правительством Биньямина Нетаньяху. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Ужасы, происходящие на севере Газы, являются результатом абсолютно ничем не сдержанного правительства Нетаньяху, полностью вооруженного администрацией Байдена, в то время как продовольственная помощь блокируется, а пациентов бомбят в больницах», — написала она.

По словам Окасио-Кортес, в секторе Газа происходит уничтожение палестинцев. Вашингтону нужно прекратить это допускать и наложить эмбарго на поставки оружия еврейскому государству, указала политик.

13 октября Пентагон сообщил, что по решению президента США Джо Байдена направит батарею своих противоракетных комплексов THAAD Израилю. Согласно пресс-релизу, решение принято после «беспрецедентных атак» Ирана на Израиль. Батарея позволит Израилю усилить свою систему ПВО.

Ранее Bloomberg узнало о слабом влиянии США на политику Израиля на Ближнем Востоке.

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