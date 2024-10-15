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Зурабишвили заявила, что Грузией управляет «российское правительство»

Президент Зурабишвили заявила, что Грузией управляет «российское правительство»

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страной управляет «российское правительство», и обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. Ее слова приводит Financial Times.

Зурабишвили считает, что находящаяся у власти с 2012 года партия «Грузинская мечта» ведет кампанию, основанную на пропаганде, поляризации и тактике запугивания «как и в России».

Она также обвинила правящую партию в том, что та якобы оказывает давление на государственных служащих, нападает на активистов оппозиции, угрожает журналистам и затрудняет участие в выборах для граждан за рубежом.

«Это не обычные выборы, а скорее выбор между европейским будущим и российским прошлым», — заявила глава государства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в оппозиции правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Политическая сила пыталась инициировать импичмент главе государства после ее несанкционированных поездок за рубеж, где она выступала с критикой и неоднозначными высказываниями в адрес правительства. Позже отношения Зурабишвили и «Грузинской мечты» обострились на фоне принятия закона об иноагентах, который президент жестко критиковала.

По словам Зурабишвили, действия правящей политической силы идут вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии. В свою очередь депутаты «Грузинской мечты» неоднократно заявляли, что глава государства действует в интересах Запада, поддерживает радикальную оппозицию и является «иноагентом» внутри страны.

Ранее президент Грузии обсудила с оппозицией кандидатуры «технического премьера».

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