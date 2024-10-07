Президент Грузии обсудила с оппозицией кандидатуры «технического премьера»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала консультации с оппозицией по поводу будущего главы «технического правительства», которое оппоненты правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» намерены сформировать после выборов в парламент. Об этом сообщает газета «Взгляд».

При этом издание обращает внимание, что Зурабишвили по закону не имеет права выдвигать кандидатуру премьер-министра.

Уточняется, что на пост «технического премьера», который в течение года должен возглавлять правительство, а потом провести новые выборы, рассматриваются экс-глава правительства Николоз Гилаури и бывшая народная защитница Нино Ломджария.

7 октября стало известно, что «Грузинская мечта» собирается снова попытаться объявить импичмент Зурабишвили. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что причиной для начала процедуры являются визиты президента Грузии за рубеж, которые она не согласовывала с правительством, что, по его словам, нарушает конституцию страны.

Ранее в Грузии приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).