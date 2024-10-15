Аналитик раскрыл политику Турции в случае вступления в БРИКС

В случае вступления в БРИКС Турция будет проводить сбалансированную политику, похожую на взаимодействие с Российской Федерацией. Такую точку зрения высказал экономический обозреватель и журналист Тайлан Беюкшахин, сообщает РИА Новости.

По его словам, использование членства в БРИКС как рычага для политического давления на данный момент невозможно, а Турция будет проводить сбалансированную политику, схожую с отношениями с Москвой.

Комментируя возможное давление на республику со стороны Соединенных Штатов, Беюкшахин указал, что Вашингтон и так имеет стабильные экономические отношения со странами БРИКС.

«Я не думаю, что здесь возникнут проблемы. Только некоторые правила могут быть введены в связи с беспошлинной торговлей. <…> Могут быть приняты правила, касающиеся товаров, которые направляются из стран БРИКС в Турцию, а оттуда в Европу. Это не те детали, которые создадут проблемы», — заявил Беюкшахин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале сентября стало известно, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Источники Bloomberg уточнили, что республика приняла решение вступить в организацию несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года.

Неудачи в переговорах, которые шли с 2005 года, в том числе привели к сохранению тесных отношений Турции с Россией после начала СВО на Украине. Кроме того, в администрации Эрдогана считают, что сейчас «геополитический гравитационный центр» начинает уходить от западных стран.

Ранее в МИД России рассказали о минусах БРИКС.