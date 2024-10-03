В МИД России рассказали о минусах БРИКС

Замглавы МИД России Сергей Рябков, говоря о минусах БРИКС, заявил, что национальные интересы стран-членов совпадают не во всем, а процесс согласования решений порой занимает длительное время. Его слова приводит «Лента.Ru».

Он подчеркнул, что «без проблем и трудностей не обходится».

«Национальные интересы стран-участниц совпадают не во всем, это очевидно. Соответственно, процесс согласования подходов и приоритетов взаимодействия порой занимает значительное время», — заявил дипломат.

Рябков также отметил, что согласование решений в рамках БРИКС зависит в том числе и от смены правительств в странах — участницах объединения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее стало известно, сколько стран примут участие в саммите БРИКС в Казани.