В офисе Зеленского рассказали, как видят новую систему международной безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал к созданию новой системы международной безопасности, которая сможет предотвратить потенциальную агрессию в адрес Киева. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Ермак считает, что существующая система безопасности не смогла предотвратить конфликт Москвы и Киева, а его последствия ощущаются во всем мире. Украине нужна новая система безопасности, которая будет основана на международном праве и «оборонных возможностях» республики, указал глава офиса Зеленского.

По его словам, «новая архитектура безопасности должна охватывать не только военный компонент, но и санкции, финансовую поддержку, инвестиции и тесное сотрудничество в различных отраслях». Украина вместе с партнерами уже работает над созданием системы, которая поможет сдерживать агрессию в глобальном масштабе, отметил политик.

22 сентября на международной конференции по вопросам мира в Париже Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна учесть свою географическую реальность, не ограниченную Европейским союзом и Североатлантическим альянсом, и в будущем пересмотреть отношения с Российской Федерацией, а также сосредоточиться на построении нового мирового порядка взамен старому, который «неполноценен и несправедлив».

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.