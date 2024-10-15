Бразилию призвали арестовать Путина

Украина призывает Бразилию арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Reuters.

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал агентству, что получил данные разведки, указывающие на то, что российский президент может посетить саммит G20 в Бразилии в ноябре.

«... я хотел бы еще раз подчеркнуть, что бразильские власти как государство — участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится посетить страну», — сказал Костин, выразив надежду, что Бразилиа исполнит решение Международного уголовного суда (МУС).

По его словам, невыполнение этого требования может создать прецедент, при котором обвиняемые в преступлениях лидеры смогут путешествовать безнаказанно.

Два источника Reuters в бразильском правительстве рассказали, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит стран G20 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро, однако не получила ответа.

МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года по обвинению в депортации детей с территории Украины.

10 октября Украина призвала Туркменистан арестовать президента РФ во время его пребывания в Ашхабаде.

Ранее Киев объявил демарш Монголии из-за визита Путина.