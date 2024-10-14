Боррель заявил о неэффективности силового принуждения России к перемирию

Перспективы принуждения России к заключению перемирия военным путем выглядят весьма сомнительными. Такое мнение высказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по результатам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул необходимость увеличения санкционного давления на Москву и активизации поставок оружия Украине. Боррель также отметил, что следует «не путать мир на Украине с капитуляцией» Киева.

«Существует стратегическая логика в поддержке Украины с политической и военной стороны, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина к переговорам, однако это выглядит как очень отдаленная цель», — отметил он.

Кроме того, в ходе своего выступления Жозеп Боррель признал высокую эффективность мер, которые Россия предпринимает для обхода санкционной блокады.

В сентябре экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что в США ждали во время визита президента Украины Владимира Зеленского предложения о плане перемирия.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ.