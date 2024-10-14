Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве России и КНДР

Путин внес в ГД на ратификацию договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР. Об этом говорится в документе, опубликованном в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Позже Ким Чен Ын заявил, что данный договор предполагает развитие сотрудничества Северной Кореи и России, в том числе в сфере военного дела.

По его словам, документ вывел отношения между государствами на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития. Среди направлений сотрудничества лидер КНДР также упомянул: политику, экономику и культуру.

Ранее в США заявили, что Путин сделал КНДР неуязвимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами