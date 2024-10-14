Путин внес на ратификацию договор о стратегическом партнерстве России и КНДР

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР. Об этом говорится в документе, опубликованном в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Позже Ким Чен Ын заявил, что данный договор предполагает развитие сотрудничества Северной Кореи и России, в том числе в сфере военного дела.

По его словам, документ вывел отношения между государствами на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития. Среди направлений сотрудничества лидер КНДР также упомянул: политику, экономику и культуру.

Ранее в США заявили, что Путин сделал КНДР неуязвимой.