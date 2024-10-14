Пушков рассказал о последствиях поражения Харрис на выборах в США

Поражение кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США может привести к всплеску насилия и гражданскому конфликту в стране. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, предвыборные страсти и политическая ненависть сторонников Харрис к ее оппоненту Дональду Трампу создают напряженную атмосферу, приближающую США к «психологии гражданской войны».

Пушков отметил, что ядовитая политическая атмосфера создает предпосылки для насилия, в частности, способствует покушениям на Трампа. Так, в адрес бывшего президента поступают многочисленные угрозы, вплоть до предложений атаковать его беспилотниками или даже ракетами. Сенатор привел в пример профессора Канзасского университета, который заявил, что всех, кто проголосует за Трампа, нужно «выстроить в линию и расстрелять».

«В условиях, когда Камала Харрис теряет позиции, такие настроения — в случае ее поражения — могут привести к проявлениям насилия и открытому гражданскому конфликту», — написал Пушков.

До этого Трамп заявил, что нацгвардия или Вооруженные силы США могут помочь справиться с потенциальными беспорядками на выборах в Соединенных Штатах, которые могут устроить «леворадикальные лунатики».

Ранее Трамп попросил у властей США военную технику для защиты от Ирана.